Abdullah Gül parti kuruyor. 3 partiyi birleştirip başına geçecek

Düzenleme: Kaynak: TV100
Abdullah Gül parti kuruyor. 3 partiyi birleştirip başına geçecek

Ankara kulislerinden çok konuşulacak bir iddia geldi. Barış Yarkadaş, bir süredir sessizliğini koruyan eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yeni bir siyasi parti kurma hazırlığında olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün siyasi arenaya geri dönme planlarına dair çarpıcı bir iddia gün yüzüne çıktı.

TV100 köşe yazarı Barış Yarkadaş'ın aktardığına göre, Abdullah Gül siyasi sahneye dönüş için hazırlıklara başladı.

3 PARTİYİ BİRLEŞTİRECEK İDDİASI

İddiaya göre, DEVA Partisi'nin Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi'nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun liderlik ettiği partiler, tek bir çatı altında birleşmeyi planlıyorlar. Bu yeni oluşumun başına ise Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün geçeceği iddia ediliyor.

Yarkadaş'ın yazısında, "Gül ve yakın çevresinin, Erdoğan sonrası döneme yönelik pozisyon aldığı, Gül'ün yeni parti ve siyasete olumlu baktığı" ifadelerine de yer verildi.

GÜL’E TAHSİS EDİLMİŞ 75 KORUMA VE 17 MAKAM ARACI OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığına yakın kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrünissa Gül'e tahsis edilmiş toplam 17 makam aracı bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Bu araçlardan ikisinin zırhlı Mercedes, birinin ise Audi marka olduğu belirtilmişti.

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UZUN SÜRE SONRA ORTAYA ÇIKMIŞTI

Uzun bir süredir gözlerden uzak olan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Steinmeier’ın davetine katılan isimler arasında bulunmuştu.

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