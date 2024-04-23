Abdullah Gül uzun bir aradan sonra nerede ortaya çıktı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Almanya Büyükelçiliğinin Tarabya'daki tarihi yazlık rezidansında verdiği davette sürpriz bir isim de katıldı.

Uzun bir süredir gözlerden uzak olan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Steinmeier’ın davetine katılan isimler arasındaydı.

Gül davet de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla da yan yana geldi.

"1930'LAR ALMAN TÜRKLERE, 1960'LARDA TÜRKLER ALMANLARA YARDIM ETTİ"

Steinmeier, Türk işçilerin Almanya'ya gitmek için kullandıkları Sirkeci Garı'nı ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

Pek çok hikayenin bu tren istasyonunda başladığını kaydeden Steinmeier, 1960'larda yüz binlerce Türk'ün misafir işçi olarak Almanya'ya buradan yola çıktıklarını dile getirdi.

Steinmeier, Sirkeci Garı'nın bilinmeyene doğru yola çıkışın simgesi olduğunu söyledi.

Almanların 1930'larda yeni başkent Ankara'nın tasarımına ve inşasına destek olduğunu anlatan Steinmeier, 1960'lardan itibaren genç Federal Almanya'nın ekonomisinin kurulmasına yardım edenlerin de Türkiye'den gelen misafir işçiler olduğunu söyledi.

Steinmeier, "Almanya'da bizler, bir ay sonra Federal Cumhuriyetimizin 75. doğum gününü kutlarken bunu Türk-Alman göçmenlerin milyonlarca hikayesinin tarihimizin bir parçası olduğu bilinciyle yapacağız." dedi.