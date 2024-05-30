Abdullah Gül'ün 75 koruması 17 makam aracı olduğu ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in son günlerde sıkça dile getirdiği "kamuda tasarruf" çağrıları, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Hemen hemen her kurumda tasarruf tedbirlerine uyulmaya çalışılırken, aktif görevde olmayan eski Cumhurbaşkanları Abdullah Gül ve Ahmet Necdet Sezer'in makam araçları ve koruma ekipleri de mercek altına alındı.

GÜL’ÜN 17 LÜKS MAKAM ARACI

Aydınlık gazetesinden Kaan Özbek’in Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığına yakın kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrünissa Gül'e tahsis edilmiş toplam 17 makam aracı bulunuyor.

Bu araçlardan ikisi zırhlı Mercedes, biri ise Audi marka. Ayrıca, Gül'ün koruma ekibinde 75 polis bulunduğu iddia ediliyor. Makam araçlarından biri eşi tarafından kullanılırken, yedek olarak tutulan diğer zırhlı Mercedes dışında kalan 14 araç koruma ve sekretarya hizmetlerinde görev yapıyor.

İDDİALARA CEVAP VERİLMEDİ

Gül'ün makam aracının, radyasyona karşı korumalı camlar ve özel güvenlik cihazlarıyla donatıldığı belirtiliyor. Konuyla ilgili doğrulama yapmak amacıyla ulaşılan Abdullah Gül’ün Basın Danışmanı Birol Avşar, soruları yanıtsız bıraktı.

AHMET NECDET SEZER'DE İNCELENDİ

Öte yandan, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in kullanımında yalnızca iki makam aracı ve dört koruma görevlisi bulunuyor. Bu araçlardan biri, Sezer'in koruma ekibi tarafından kullanılıyor. Sezer'in mütevazı araç ve koruma düzeni, Gül’ün geniş kapsamlı koruma ve araç filosuyla tezat oluşturuyor.

ABDULLAH GÜL’ÜN GÖREV SÜRESİ NE ZAMAN BİTTİ?

Abdullah Gül, 28 Ağustos 2007'den 28 Ağustos 2014'e kadar Türkiye Cumhurbaşkanlığı görevini yürüttü. Cumhurbaşkanlığı süresi, 26 Ocak 2012'de Resmî Gazete'de yayımlanan 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu ile yedi yıl olarak belirlendi.

Anayasa Mahkemesi, bu kanunun Gül'ün ikinci kez aday olmasını engelleyen hükmünü iptal etmesine rağmen, Abdullah Gül yeniden aday olma yoluna gitmedi. Görevini, 28 Ağustos 2014'te Recep Tayyip Erdoğan'a devretti.