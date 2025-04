Abdullah Gül'ün İmamoğlu sözleri Saray'ı karıştırdı! AKP'li isim sert sözlerle yüklendi

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi

Mehmet Ali Şahin

, AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen "Cuntacılık ve Darbecilikle Mücadelede 27 Nisan: Bir Dik Duruşun Hikayesi" temalı panelde konuştu.

Şahin, o dönemde de MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin desteğini gördüklerini, Devlet bey son yıllarda gösterdiği devlet adamlığı burada da ortaya koyduğunu söyledi. MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin, "Bizimle çok şiddetli muhalefet yaptı o dönem ama meclise girdi. Biz daha sonra 3. Turda Abdullah Gül Bey’i Cumhurbaşkanı seçtik. Devlet beyin şuanda sergilediği Cumhur İttifakı içerisinde tavrı o dönemden gördük. O dönemde bunu gösterdi" ifadelerini kullandı.

Şimdiki CHP Yöneticilerine AK Parti hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı kapatma davası açtığında ‘Cumhuriyet Başsavcısı görevini yapmıştır diyordunuz?’ Bazı belediye başkanınızla ilgili yolsuzluktan soruşturma açıp tutuklandığında niye aynı şeyi söylemiyorsunuz? sorusunu soran Şahin, "Niye aynı şeyi söylemiyorsunuz? Şöyle demeniz beklenir, demokratik bir ülkede. ‘Bir kişi hakkında, belediye başkanı hakkında bir yolsuzluktan soruşturma açılması ve tutuklanması doğru değildir. Ancak bu Cumhuriyet Savcısı'nın görevi görevidir, görevini yapmak durumundadır. Dolayısıyla bu duruma düşmesini pek istemezdik’. Bunu söylemesi beklenmez mi? Hayır bunu söylemediler" ifadelerini kullandı.

Şahin, Şimdi Cumhur İttifakı olarak birlikte Türkiye'yi daha iyi yarınlara, daha aydınlık yarınlara çıkarmak için birlikte hareket ettiklerini ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür etti.

ABDULLAH GÜL'E İMAMOĞLU TEPKİSİ

Bizim kapattırılmayı göze alarak her türlü riski, tehdidi göze alarak Cumhurbaşkanı seçtirdikleri Abdullah Gül Bey 7 yıl görev yaptığını hatırlatan Şahin, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın gözaltına alınıp tutuklanmasından sonra ne dedi? Onu size paylaşmak istiyorum. ‘Vaktiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve şahsıma yapılanlar Ekrem İmamoğlu'na yapılmamalı’ Peki Tayyip Erdoğan'a ve Abdullah Gül'e geçmişte yapılanlar neydi? Ekrem İmamoğlu'na yapılan nedir? Sayın Gül biz sizi seçtirmek için her türlü riske göze aldık. Siz sadece eşinizin başörtülü olduğundan dolayı suçlanıyordunuz. Sadece bu ülkede isteyen istediği kıyafetle gezsinler çalışsınlar diye bir yol takip ediyorduk. Ama sizin işte bize yapılanlar Ekrem Bey'e yapılmamasını derken siz bu yolsuzluğu meşru mu görüyorsunuz? Yolsuzluk iddialarını meşru mu görüyorsunuz? Yani bu para kulelerini çantaları meşru mu görüyorsunuz? Dolayısıyla bizim her türlü riski göze alarak seçtiğimiz bir kişinin bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nin söylemlerine benzer bir söylemde bulunması doğrusu bizi çok üzmüştür.

"CUMHURBAŞKANI OLARAK SEÇTİĞİMİZ BU İNSANDAN DA VEFA BEKLERİZ"

Çok endişelendim kendisi hakkında. Dolayısıyla bunu kendisine hiç yakıştıramadığım ifade etmek istiyorum. Biz kendisini seçerken Cumhurbaşkanımız kürsüden dedi ki kardeşimiz Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı adayı gösteriyoruz. Vefa bunu gösterir. Ama biz karşımızdan da vefa bekleriz. Cumhurbaşkanı olarak seçtiğimiz bu insandan da vefa bekleriz. Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'nin dümen suyuna girerek işte yolsuzluktan dolayı envayi çeşit iddialar hakkında. Bunlar iddiadır. Ama insanın midesini bulandıran, kamuoyunda bir çok soru işaretlerine yol açan bu iddialar karşısında siz şunu söylemeliydiniz. Bu Cumhuriyet Savcılarının yaptığı bir iştir. Bunun sonucunu ne beklemek lazım. İnşallah aklanır demeniz lazım. Ama ‘Tayyip Erdoğan’a ve bana yapılanların aynısını yapmamalıdır bu iktidar İmamoğlu’na demek suretiyle’ siz Özgür Özel’den farklı bir şey söylemiyorsunuz" şeklinde konuştu.