Abdullah Kiğılı pahalılıktan dert yandı. AKP ile ülke 50 yıl ileri gitti demişti.

İş insanı Abdullah Kiğılı, Ecomax kanalına verdiği röportajda ekonomideki mevcut duruma dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Yüksek fiyatlara dikkat çeken Kiğılı, "Çok zor günler geçiriyoruz" diyerek, 1975-80'lerde yıllık enflasyonun yüzde 120'leri bulduğunu hatırlattı. "Bugün o günleri tekrar yaşıyoruz, inanılacak gibi değil" ifadelerini kullandı.

Kiğılı, açıklamalarında şu noktalara değindi:

"Eskiden en sık gittiğim yerlerden biri Lütfi Kırdar'daki Borsa Lokantası'ydı. Haftada 2-3 gün mutlaka giderdim. Şimdi ise Zorlu Center'daki tüm restoranlar inanılmaz pahalı hale geldi. Bizim ürünlerimiz de aynı şekilde zamlandı. Buna kim dur diyecek, gerçekten merak ediyorum. Aylardır dolar aynı seviyede kalmasına rağmen fiyatlar sürekli artıyor."

"BİR TOST, BİR AYRAN YOL ÜSTÜNDE 500 LİRAYI AŞMIŞ"

"Aybaşında elektriğe yüzde 38 zam yapılıyor, akaryakıta zam geliyor, vergiler artıyor. Hayat her geçen gün daha da pahalılaşıyor. Bugünün Türkiye'si ile 1975-80 yılları arasındaki Türkiye arasında büyük fark var. O dönemde aylık enflasyon yüzde 10, yıllık enflasyon yüzde 120 idi. Şimdi ise benzer bir süreci tekrar yaşıyoruz. Satışlarımız her geçen gün azalıyor. Bir zamanlar 500 liraya takım elbise satarken, bugün en ucuz takım elbise 3000-5000 lira arasında. Bu fiyatları karşılayamayacak geniş bir kitle var. Gidişat gerçekten iyi değil ve fiyatlar yükselmeye devam ediyor."

"Bir tost, bir ayran yol üstünde 500 lirayı aşmış durumda. 2025'te durumun düzeleceği söyleniyor. Bekleyip göreceğiz. Eğer bu gerçekleşmezse, büyük bir sıkıntı ile karşı karşıya kalacağız. Türkiye'nin nüfusu 85 milyona ulaşmış, ülke bu süreçte çok büyümüş ama zorluklar da aynı oranda artmış durumda."

"AK PARTİ İLE ÜLKEMİZ 50 YIL İLERİYE GİTTİ"

Abdullah Kiğılı’nın açıklamalarının ardından daha önceki sözleri hatırlandı.

Kiğılı, 2021 yılında Sabah gazetesine verdiği demeçte, "Erdoğan da Türkiye'nin ikinci büyük hamlesine imza attı. AK Parti ile ülkemiz 50 yıl ileriye gitti. Erdoğan, Beyoğlu İlçe Başkanı'yken ben ANAP'ın il başkan yardımcılığını yapıyordum. O zamandan beri tanıyorum; ahde vefası çok olan bir lider" demişti.

Abdullah Kiğılı, bundan birkaç ay sonra verdiği bir demeçte ise ekonomik değerleri eleştirerek Merkez Bankası’nın dolar beklentisinin gerçekçi olmadığını dile getirmişti.