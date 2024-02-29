Abdullah Kiğılı'dan flaş Aziz Yıldırım iddiası. 'Ali Koç bana geldi' diyerek anlattı

Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden iş adamı Abdullah Kiğılı, Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'de tekrar başkan adayı olup olmayacağı ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

Kiğılı, iddialara göre Sadettin Saran kongreye tek aday olarak girerse Aziz Yıldırım da başkan adayı olacak.

"Birkaç gün önce bir iş insanı ile sohbet ederken yakından tanıdığı Aziz Yıldırım'ın aday olup olmayacağını da konuştuk. Bu konuda net cevap vermedi ancak iki hafta önce Ali Koç'un Abdullah Kiğılı'yı Zorlu Center'daki ofisinde ziyaret ettiğini anlattı. Ziyarette Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Genel Sekreteri Burak Kızılhan ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da vardı" diyen Necla Dalan, yazısında şöyle devam etti:

Haliyle merak ettim ve Abdullah Kiğılı'yı aradım. Öncelikle bu buluşmayı sordum. Beş yıl aradan sonra Ali Koç'un ofisine ilk kez geldiğini söyleyen Kiğılı, 'Ali Başkan 15 gün önce geldi. 'Döneri hazırla geliyorum' dedi. Geldi, üç saat kaldı. Döner ve köfte yedik, keyif yaptık, sohbet ettik' dedi.

Ardından sözü Aziz Yıldırım'ın aday olup olmayacağına getirdim ve Kiğılı'dan şu cevabı aldım:

Fenerbahçe şampiyon olursa Ali Koç'un ayrılması mümkün olmaz. Şampiyonluk olmazsa ayrılır. Ali Koç'un ayrılır ve Sadettin Saran tek aday olursa Aziz Başkan aday olur.

Zamanında Saran'ı kulüpten ihraç ettiren Aziz Başkan… Sonra ne olacak? Aziz Başkan 'Haydi arkadaşlar' diyecek ve biz de görev alacağız.