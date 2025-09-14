Abdullah Kiğılı'dan sert eleştiri: Fenerbahçe'yi mumyaya döndürdüler

Fenerbahçe, 20-21 Eylül tarihlerinde olağanüstü seçimli genel kurul yapacak.

Görevdeki başkan Ali Koç'un yanı sıra eski yöneticiler Sadettin Saran ve Hakan Bilal Kutlualp de başkanlığa aday oldu.

Aziz Yıldırım döneminde başkanvekili olan iş insanı Abdullah Kiğılı, HT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"Son birkaç sene maalesef Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nun kararlarıyla yönetildi" diyen Kiğılı, "Öyle bir noktaya getirdiler ki Fenerbahçe'yi, mumyaya döndü. Bu kadar hizmet, bu kadar heyecan, geceni gündüzüne kat, MHK'nın acayip kararlarıyla sistem çöksün. Ama artık bu sene, son sene" ifadelerini kullandı.

"AZİZ YILDIRIM YOK YERE ETRAFINDAKİ İNSANLARI KIRDI"

Aziz Yıldırım'la ilgili konuşan Kiğılı, "20 yıl hizmet yapmışsın. Bırak bu seçim çalışmalarını. İki defa girdin mağlup oldun. Ne gerek var? Çünkü sen onursal bir başkansın. Başkanlar başkanısın. Herkes gelip senin kapını çalacak, senden icazet alacak. Sen o noktadasın. Vermişsin vereceğin kadar, kulübü nereden nereye getirmişsin. Seçim yarışmasına gir, hiç yoktan yere etrafındaki insanları kır, konuşma" dedi.

"BENİMLE NİYE UĞRAŞIYORSUN?"

Yıldırım'la konuşmadıklarını söyleyen Kiğılı, "Benimle konuşmuyor şimdi. Benle konuşmamak sana bir artı getirmez ki. Çünkü benim sana karşı yaptığım bir haksızlık yok, arkadan konuşma yok. Sen benimle niye uğraşıyorsun ki? Bu, sana zarar veriyor. Etrafında kaç tane Abdullah Kiğılı var. En nihayetinde buraya kadar getirdi, ben de diyorum ki, Allah yolunu açık etsin başkan" diye konuştu.

"GELMİŞ GEÇMİŞ HERKES FENERBAHÇE'Yİ KULLANDI"

Başkanlık seçimiyle ilgili soru üzerine Abdullah Kiğılı, Ali Koç’u destekleyeceğini dile getirdi.

Kiğılı, "1 tane insan var o da Ali Koç, yok başka! Ya kolay değil kardeşim. Bu zamanda, hele enflasyonun yüzde 60'ın üzerinde seyrettiği, banka kredilerinin yüzde 45 ile 50 arasında olduğu düzende para vermek kolay mı Allah aşkınıza ya. Bütün Fenerbahçeliler buna teşekkür etmeli. Fenerbahçe'yi kullanmıyor ki. Gelmiş geçmiş ne kadar insan varsa Fenerbahçe'yi kullandı, o kartviziti kullandı" dedi.