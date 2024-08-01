Abdüllatif Şener'in oğlu anneannesini öldürdü. Komşular o anları anlattı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Abdüllatif Şener'in oğlu anneannesini öldürdü. Komşular o anları anlattı

Türkiye dün akşam büyük bir şok yaşadı. Eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini rehin alarak öldürdü. Görgü tanıkları, o anlara dair konuştu.

Eski Başbakan Yardımcısı ve Bakan Abdüllatif Şener'in Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Güvenevler Mahallesi'nde yer alan evinde, kayınvalidesi Leyla Çetiner'in (80), torunu Bedirhan Şener tarafından öldürülmesiyle ilgili detaylar netleşmeye başladı.

İddialara göre, psikolojik sorunları olan Bedirhan Şener, bilinmeyen bir nedenle anneannesi Leyla Çetiner ile tartıştı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Abdüllatif Şener ve eşi Berrin Şener’in polise haber vermek için dışarı çıktığı esnada evden dört el silah sesi duyuldu. Şener'in ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

Polis, Bedirhan Şener'i gözaltına aldı. Sağlık ekipleri eve girdiklerinde, kurşunlarla ağır yaralanan Leyla Çetiner'e ilk müdahaleyi yaptı. Ancak Çetiner, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

88338.jpg

MAHALLE MUHTARININ AÇIKLAMASI

Güvenevler Mahalle Muhtarı Seviye Ardıç, olayla ilgili olarak, "Mahallemizde silah sesi duyulduğunu ve ambulanslar ile polis ekiplerinin geldiğini öğrendim. Olay yerine hemen geldim. Polislerden ve mahalledeki insanlardan öğrendiğim kadarıyla Abdüllatif Şener'in oğlu dört el ateş etmiş. Yaralının hastaneye sevk edildiği ve orada hayatını kaybettiği bilgisi geldi" dedi.

berrin-sener-twitterjpg-fkyp641vpueo8eipjyiwmq.jpg

KOMŞULAR YAŞANANLARI ANLATTI

İsmini vermek istemeyen ve ailenin yan binasında oturduğunu belirten bir komşu, olay öncesinde herhangi bir tartışma sesi duymadığını belirterek, "Yan binada oturuyorum. Dört el silah sesi duydum ve paniğe kapılarak pencereyi açtım. Berrin Şener 'annemi vurdular' diye bağırıyordu. Kapıda bir beyefendi telefonla uğraşıyordu. Hemen kadının yanına gidip sakinleştirmeye çalıştım, su verdim ve yardımcı oldum. Daha sonra polis ve ambulans geldi. Ancak, silahlı olabilir endişesiyle sağlık personelleri içeri alınmadı. Yaklaşık 20 dakika boyunca kapıda bekledik" diye konuştu.

88356-2.jpg

88356-1.jpg

İlgili Haberler
Eski Bakan Abdüllatif Şener'in oğlu anneannesini öldürdü
Son Haberler
Tek darbeyle yerle bir oldu Gündem
Tek darbeyle yerle bir oldu
Haniye'ye Tahran'da tören. Namazını Hamaney kıldırdı Dünya
Haniye'ye Tahran'da tören. Namazını Hamaney kıldırdı
RTÜK’ten Halk TV’ye İsrail soruşturması Gündem
RTÜK’ten Halk TV’ye İsrail soruşturması
2 milyon uyuşturucu ele geçirildi Gündem
2 milyon uyuşturucu ele geçirildi
Filenin Sultanları ikinci sette galip geldi Spor
Filenin Sultanları ikinci sette galip geldi
60 kilosundan 1 kilo çıkıyor 600 liraya satılıyor Yaşam
60 kilosundan 1 kilo çıkıyor 600 liraya satılıyor
Bugün yüzde 38,9 zam geldi. Açıklama yapıldı Ekonomi
Bugün yüzde 38,9 zam geldi. Açıklama yapıldı