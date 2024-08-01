Abdüllatif Şener'in oğlu anneannesini öldürdü. Komşular o anları anlattı

Eski Başbakan Yardımcısı ve Bakan Abdüllatif Şener'in Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Güvenevler Mahallesi'nde yer alan evinde, kayınvalidesi Leyla Çetiner'in (80), torunu Bedirhan Şener tarafından öldürülmesiyle ilgili detaylar netleşmeye başladı.

İddialara göre, psikolojik sorunları olan Bedirhan Şener, bilinmeyen bir nedenle anneannesi Leyla Çetiner ile tartıştı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Abdüllatif Şener ve eşi Berrin Şener’in polise haber vermek için dışarı çıktığı esnada evden dört el silah sesi duyuldu. Şener'in ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

Polis, Bedirhan Şener'i gözaltına aldı. Sağlık ekipleri eve girdiklerinde, kurşunlarla ağır yaralanan Leyla Çetiner'e ilk müdahaleyi yaptı. Ancak Çetiner, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

MAHALLE MUHTARININ AÇIKLAMASI

Güvenevler Mahalle Muhtarı Seviye Ardıç, olayla ilgili olarak, "Mahallemizde silah sesi duyulduğunu ve ambulanslar ile polis ekiplerinin geldiğini öğrendim. Olay yerine hemen geldim. Polislerden ve mahalledeki insanlardan öğrendiğim kadarıyla Abdüllatif Şener'in oğlu dört el ateş etmiş. Yaralının hastaneye sevk edildiği ve orada hayatını kaybettiği bilgisi geldi" dedi.

KOMŞULAR YAŞANANLARI ANLATTI

İsmini vermek istemeyen ve ailenin yan binasında oturduğunu belirten bir komşu, olay öncesinde herhangi bir tartışma sesi duymadığını belirterek, "Yan binada oturuyorum. Dört el silah sesi duydum ve paniğe kapılarak pencereyi açtım. Berrin Şener 'annemi vurdular' diye bağırıyordu. Kapıda bir beyefendi telefonla uğraşıyordu. Hemen kadının yanına gidip sakinleştirmeye çalıştım, su verdim ve yardımcı oldum. Daha sonra polis ve ambulans geldi. Ancak, silahlı olabilir endişesiyle sağlık personelleri içeri alınmadı. Yaklaşık 20 dakika boyunca kapıda bekledik" diye konuştu.