Eski AKP'li Başbakan Yardımcısı ve Bakan Abdüllatif Şener'in oğlu, tutuklandı. Gerekçe, Beştepe'nin çevresinden geçerken 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' olduğu belirtildi.

DİĞER OĞLU ANNEANNESİNİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

AKP'nin kurucularından Abdüllatif Şener'in oğlu Şamil Şener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı. Şener'in diğer oğlu Bedirhan Şener de anneannesini öldürdüğü için tutuklanmıştı.

TUTUKLANDI

Ekran Haber'in haberine göre, Abdüllatif Şener’e bir şok da diğer oğludan geldi. Şamil Şener dün gece Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin önünden aracıyla geçerken camı açıp hakaretler yağdırdığı iddia edildi.

Bu sırada Külliye yerleşkesinde görev yapan polislerin ihbarı üzerine Şamil Şener’in aracı durduruldu. Araçtan indirilen Şener, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen Şamil Şener, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan tutuklandı.