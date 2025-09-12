Abdülmecid Efendi Köşkü’nde Folia’nın büyüsü: Doğanın sanata dokunuşu!

Düzenleme: Kaynak: AA
Abdülmecid Efendi Köşkü’nde Folia’nın büyüsü: Doğanın sanata dokunuşu!

Selen Ansen ve Eda Berkmen’in küratörlüğündeki “Folia” sergisi, 21 Eylül’de Koç Holding’in desteğiyle Bağlarbaşı Abdülmecid Efendi Köşkü’nde kapılarını sanatseverlere açacak.

Doğadaki süreçleri farklı malzemeler ve mecralar aracılığıyla yorumlayan sergi, hayali bir bahçenin kapılarını aralayarak bitkiler, hayvanlar ve insanlar arasındaki karşılıklı etkileşimleri yeniden düşünmeye teşvik etmeyi amaçlıyor.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç'un "büyülü bahçe" fikrinden hareketle hazırlanan sergide, Türkiye ve yurt dışındaki kurum, sanatçı ve koleksiyonerlerden ödünç alınan yapıtların yanı sıra Koç Holding desteğiyle üretilen eserler bir araya getirilecek.

abdulmecid-efendi-koskunde-folianin-buyusu-doganin-sanata-dokunusu-yenicag-2.jpg

Yaklaşık 100 sanatçıyı ve 300'ü aşkın yapıtı kapsayan sergi, Japonya'dan Güney Afrika'ya kadar farklı coğrafyalardan ve 19. yüzyıldan bu yana tarihin farklı dönemlerinden sanat eserlerini popüler kültür, botanik bilimi ve zanaatla ilişkilenen nesnelerle buluşturuyor.

abdulmecid-efendi-koskunde-folianin-buyusu-doganin-sanata-dokunusu-yenicagw-3.jpg

"Folia" sergisi, 1 Mart 2026'ya kadar ziyarete açık olacak.

abdulmecid-efendi-koskunde-folianin-buyusu-doganin-sanata-dokunusu-yenicag-3.jpg

Sanatseverlere müjde: Artweeks Istanbul iki noktada başlıyor!Sanatseverlere müjde: Artweeks Istanbul iki noktada başlıyor!

Sinema salonlarında bu hafta: 12 film vizyona girecek!Sinema salonlarında bu hafta: 12 film vizyona girecek!

Son Haberler
Alanyaspor transferin son gününde 3 ismi açıkladı
Alanyaspor transferin son gününde 3 ismi açıkladı
İmamoğlu hakimin sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi, alkış tufanı koptu! Tek hamlesi olay oldu, hakim müdahale etti
İmamoğlu hakimin sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi, alkış tufanı koptu! Tek hamlesi olay oldu, hakim müdahale etti
Özalan Köyü’nde acı olay! Otomobil römorka çarptı: Sürücü öldü, ağabeyi ağır yaralı
Özalan Köyü’nde acı olay! Otomobil römorka çarptı
Karısı ve çocuklarının önünde darp edilen babanın hayat mücadelesi sürüyor
Karısı ve çocuklarının önünde darp edilen babanın hayat mücadelesi sürüyor
Belgesel tutkunlarına TRT’den büyük şans! Başvurular başladı: 3 Ekim son tarih
Belgesel tutkunlarına TRT’den büyük şans!