Sanatseverlere müjde: Artweeks Istanbul iki noktada başlıyor!

Kaynak: AA
Artweeks Istanbul’un 12. edisyonu, Akaretler Sıraevler ve The Ritz-Carlton Residences İstanbul B Blok’ta aynı anda gerçekleştirilecek.

Bilgili Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, 15-26 Ekim'de sanatseverlerle buluşacak fuar, sanatı şehrin iki ikonik noktasına taşıyacak.

Kar amacı gütmeyen bir kültür-sanat platformu olarak 2018'de hayata geçirilen etkinliğin, geleneksel fuar anlayışına kapsayıcı ve erişilebilir bir alternatif sunması amaçlanıyor.

sanatseverlere-mujde-artweeks-istanbul-iki-noktada-basliyor-yenicag-2.jpg

Sanatçılar, galeriler ve kurumlar arasında kurduğu köprü ile sanat ekonomisine canlılık katmayı hedefleyen Artweeks Istanbul 12. Edisyon'da tüm sergiler herkese açık ve ücretsiz olacak.

Etkinlikte sergilerin yanı sıra sanat üzerine farklı disiplinlerle gerçekleştirilecek ArtTalks panelleri, Bang & Olufsen işbirliğiyle müzikle zenginleşen özel buluşmalar ve etkinlikler de yer alacak.

sanatseverlere-mujde-artweeks-istanbul-iki-noktada-basliyor-yenicag-1.jpg

