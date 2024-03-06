Abdurrahim Albayrak'ın telefon numarasını kopyalayıp dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 5 zanlı tutuklandı

100 bin lira değerinde dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen şahısların, eski Galatasaray Kulübü yöneticisi ve iş insanı Abdurrahim Albayrak'ın cep telefonu numarasını kopyaladığı belirlendi. Ardından mağdurları bu numaradan arayarak banka görevlisi olarak tanıttıkları tespit edildi.

Esenyurt'ta yapılan eş zamanlı operasyonlar sonucunda, M.B.A. (23), Ö.C.K. (24), M.C.T. (23), G.G. (24) ve A.İ.M. (44) adlı 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 13 bilgisayar, 22 cep telefonu ve 43 bin 350 lira ele geçirildi.

Polis sorgusunda, A.İ.M.'nin 5 ayrı suç kaydı ve 7 arama kaydının olduğu, ayrıca 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Albayrak'tan Polise Teşekkür

Dolandırma girişimine maruz kalan iş insanı Albayrak, sosyal medya hesabından polis ekiplerine teşekkür etti. Albayrak, "Kişisel numaramı kopyalayıp, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan ve vatandaşlarımızı dolandırmaya çalışan suç örgütünü kısa sürede yakalayan başta İstanbul Emniyet Müdürümüz Zafer Aktaş, Asayiş Şube Müdürümüz Şinasi Yüzbaşıoğlu ve Dolandırıcılık Büro Amirliği personeline teşekkür ederim." açıklamasında bulundu.