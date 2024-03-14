Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Telefonuna sızıp 509 bin TL çektiler 50 lira da Kızılay'a bağış yaptılar

Kaynak: DHA
Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Telefonuna sızıp 509 bin TL çektiler 50 lira da Kızılay'a bağış yaptılar
Erzurum’da ‘bu kadarına pes dedirten’ bir olay yaşandı. Mobilya pazarlamacısının satın aldığı yeni cep telefonuna sızan dolandırıcılar, hesabındaki 173 bin lira ile kredi kartlarından 336 bin lira para çekerek kendi hesaplarına aktardı. Yarım saat içerisinde 509 bin lirayı alan dolandırıcıların Türk Kızılay Kahramanmaraş Şubesi'ne de 50 lira bağış yaptıkları ortaya çıktı.

Toptan mobilya pazarlamacılığı yapan evli ve 3 çocuk babası Adem Kızıltaş, telefonuna kurulum yaptıktan sonra uyuduğunu ve sabah uyandığında telefonun kapalı olduğunu ve tüm bilgilerin silindiğini fark ettiğini belirtti.

Telefonunu yeniden kurduktan sonra, gece yarısı yapılan 22 ayrı işlemle hesaplarından para çekildiğini gösteren mesajlar aldı. Banka hesaplarından 173 bin TL ve kredi kartlarından 336 bin TL nakit avans çekildiğini keşfetti. Ayrıca, dolandırıcıların 50 TL’yi de Türk Kızılay’a bağışladığını gördü.

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Yaklaşık yarım saat içerisinde 22 ayrı işlem yapılarak hesabından para çekilen Adem Kızıltaş, hazırladığı evraklarla Erzurum Adliyesi’ne giderek suç duyurusunda bulundu.

Adliye girişinde yaptığı açıklamada dolandırıcıların yakalanarak gereken cezayı almalarını isteyen Adem Kızıltaş, "Telefonuma su girince yenisini satın aldım. Evde gerekli kurulumunu yaptıktan sonra şarja takarak uyudum. Sabah uyandığımda telefonun kapandığını gördüm. Telefonu açtığımda yaptığım kurulumlar silinmişti. Telefonu yeniden kurunca peş peşe mesajlar gelmeye başladı. Mesajlar bizi dolandırıldığımız konusunda tedirgin etti. Yaptığım incelemede saat 02.30-03.00 arasında 22 ayrı işlem yapılmış.

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Mobil bankacılık kullanılarak nakit 173 bin lira, kredi kartlarından 336 bin liranın çekilerek başka hesaplara aktarıldığını gördüm. Telefonum aracılığıyla hesaplarımı boşaltanlar 50 lira da Türk Kızılayı Kahramanmaraş Şubesi'ne bağış yapmışlar. Yarım saat içerisinde yapılan hiçbir işlem bize ait değil. Telefonuma nasıl sızdılar bilmiyorum.

İnternet uygulamalarında bazı çerezler oluyor, bilmeden onları onayladık, oradan mı girdiler bilmiyorum. Şimdi Erzurum Adliyesi’nde suç duyurusunda bulunacağım. Ben bu parayı kolay kazanmıyorum. Günlerce kent kent dolaşarak çalışıyorum. Emeğimi çalanların yakalanıp cezalarını bulmalarını istiyorum" diye konuştu.

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