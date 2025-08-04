Abdurrahman Dilipak en büyük korkusunu açıkladı! ‘Allah korusun’ dedi…

AKP’li Abdurrahman Dilipak, sahte diploma olaylarının patlak vermesinin ardından en büyük korkusunu, “Allah korusun. İnşallah sahte diplomalı biri ilahiyatçı çıkmaz” diyerek açıkladı.

SAHTE DİPLOMA OLAYI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzasını kopyalayarak çeşitli belgelerden sahte e-imza üreten 65 sanık hakkında, 5 yıldan 50 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlemişti. Yapılan soruşturma neticesinde sanıkların, aralarında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) Eğitim ve Öğretim Başkanının yanı sıra 14 farklı üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanı veya personelinin e-imzalarını kopyaladıkları belirlendi.

400’DEN FAZLA KİŞİ VAR

Çetenin eylemleri sonucu üniversitelere öğretim görevlisi, akademisyen olarak yerleştirilen Türkiye geneli 400’den fazla kişi bulunduğu, birçoğunun doçent ve profesör olduğu iddiası soruşturmayı yeni bir boyuta taşımıştı. Hatta diplomalar tek tek iptal edilmişti.

DİLİPAK, DİPLOMADA EN ÇOK KORKTUĞU ŞEYİ AÇIKLADI

Sahte diploma olayında AKP’li yazar Abdurrahman Dilipak en büyük korkusunu X hesabı üzerinden açıkladı. Dilipak, “Allah korusun. İnşallah sahte diplomalı biri ilahiyatçı çıkmaz. Hele bir de diyanette görevli biri çıkarsa. Artık herşey mümkün. Olmaz olmaz deme olmaz olmaz” ifadelerini kullandı.