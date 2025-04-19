Abdurrahman Dilipak’tan gündemi sarsacak açıklama! “Kaset mevsimi açıldı…”

Bugün Kıbrıs gazetesinde Ayşemden Akın imzalı Halil Falyalı yazı dizisinde, “MİT’in peşinde olduğu 5 kayıp video: Devletin en üst kademelerine uzanan kirli ilişkiler ağı…” başlığıyla ele alındı” haberleri gündeme damga vurmuştu. Kayıp kasete ilişkin eski Akit yazarı Abdurrahman Dilipak’tan çarpıcı açıklamalar geldi. Dilipak, “DİĞER 40 KASETİN TEK KOPYA OLDUĞUNU KİM SÖYLEDİ.. Onlar nerede? Onların dışındaki kasetler nerede? Kaset mevsimi açıldı. Bekleyin daha neler duyacaksınız?” dedi.

DİLİPAK’TAN KASET MEVSİMİ YORUMU

5 kayıp video iddiasına ilişkin, eski Akit yazarı AKP’li Abdurrahman Dilipak’tan çarpıcı açıklama geldi. Dilipak, “İLGİNÇ: KAYIP 5 KASET BU KADAR SES ÇIKARTIYOR. DİĞER 40 KASETİN TEK KOPYA OLDUĞUNU KİM SÖYLEDİ.. Onlar nerede? Onların dışındaki kasetler nerede? Kaset mevsimi açıldı. Bekleyin daha neler duyacaksınız?” dedi. Dilipak’ın bu yorumu ise gündeme damga vurdu.

İLGİNÇ: KAYIP 5 KASET BU KADAR SES ÇIKARTIYOR. DİĞER 40 KASETİN TEK KOPYA OLDUĞUNU KİM SÖYLEDİ.. Onlar nerede? Onların dışındaki kasetler nerede? Kaset mevsimi açıldı. Bekleyin daha neler duyacaksınız? — Abdurrahman Dilipak (@aDilipak) April 18, 2025

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Turpun büyüğü Kıbrıs’ta” sözleri gözleri Kıbrıs’a çevirmişti. Öldürülen Falyalı’nın Ankara’ya uzanan kirli ilişkileri ve Falyalı’nın kayıp kasetleri Kıbrıs medyasının gündemine bomba gibi düştü. Bugün Kıbrıs gazetesinde Ayşemden Akın imzalı Halil Falyalı yazı dizisinde “MİT’in peşinde olduğu 5 kayıp video: Devletin en üst kademelerine uzanan kirli ilişkiler ağı…” başlığıyla çarpıcı ifadelere imza attı.

Yazıda, “Yolsuzluk, rüşvet, infazlar ve kayıp videolarla örülü bir karanlık tablo. Halil Falyalı suikastının ardından ardında kalan miras, sadece para değil; bir mafya imparatorluğu, bir istihbarat savaşının izleri ve devletin en derin katmanlarına sızmış bir düzen. Bu düzen hala işliyor” ifadeleri kullanıldı.

Kaset iddiasına ilişkin ise “Hakan Fidan, Falyalı’nın elinde olduğu iddia edilen kasetlerle ilgili gelişmeleri duyunca, bu kasetlerin devletin eline geçmesini istedi. Bu görev için Ekrem Serim’i Büyükelçi olarak Kıbrıs’a gönderdi. Ona, 'Bu kasetleri al, getir. Bu şekilde devlet içinde yükselirsin' denildi. Söylentilere göre toplamda 45 ya da 46 kaset vardı. Ancak Ekrem Serim bunlardan sadece 40 tanesini Ankara’ya teslim etti. Diğer 5 kaset kendisinde kaldı. MİT, bu eksikliği fark etti çünkü ellerinde kaset sayısıyla ilgili bilgi vardı. Hakan Fidan, bu gelişmelerin ardından kasetleri İbrahim Kalın’a iletti. İbrahim Kalın da MİT Başkanı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a durumu aktardı. Eksik olan 5 kasette kimlerin olduğu tam bilinmese de, Binali Yıldırım’ın oğlu ve Hakan Fidan’ın oğlunun adının geçtiği iddialar var.” ifadeleri kullanılmıştı.