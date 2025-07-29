Abdurrahman Köyü'nde felaket! Yangın evleri yuttu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Abdurrahman Köyü'nde felaket! Yangın evleri yuttu

Sivas’ın Akıncılar ilçesine bağlı Abdurrahman köyünde saat çıkan yangın, kuru otların tutuşması ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Alevler, köydeki evlere sıçradı.

İlçeye bağlı Abdurrahman köyünde, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Kuru otların tutuşması ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, köyde bulunan 5 eve ve ağaçlara sıçradı. İhbarla bölgeye jandarma, itfaiye, orman ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Ekipler tarafından bölgede soğutma çalışması yapıldı. Yangında 5 ev kullanılamaz hale gelirken, köyün çevresindeki ağaçlar da zarar gördü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Abdurrahman Köyünde felaket! Yangın evleri yuttu

Abdurrahman Köyünde felaket! Yangın evleri yuttu

Abdurrahman Köyünde felaket! Yangın evleri yuttu

Abdurrahman Köyünde felaket! Yangın evleri yuttu

Abdurrahman Köyünde felaket! Yangın evleri yuttu

Abdurrahman Köyünde felaket! Yangın evleri yuttu

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