Abdurrahman Köyü'nde felaket! Yangın evleri yuttu

İlçeye bağlı Abdurrahman köyünde, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Kuru otların tutuşması ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, köyde bulunan 5 eve ve ağaçlara sıçradı. İhbarla bölgeye jandarma, itfaiye, orman ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Ekipler tarafından bölgede soğutma çalışması yapıldı. Yangında 5 ev kullanılamaz hale gelirken, köyün çevresindeki ağaçlar da zarar gördü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.