Abdurrahman Tutdere göreve iade edildi!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Abdurrahman Tutdere göreve iade edildi!

Son dakika... Görevden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere göreve iade edildi.

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Abdurrahman Tutdere göreve iade edildi!
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