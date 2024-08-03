ABD’ye girişleri yasaklanan ülkelerin vatandaşları sınırdan çevriliyor

Düzenleme: Kaynak: AA
ABD’ye girişleri yasaklanan ülkelerin vatandaşları sınırdan çevriliyor

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela vatandaşlarının ABD'ye girişlerini geçici olarak askıya aldı.

İç Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu dört ülkeden gelen kişilere sponsor olanların incelemeye alındığı ve bu nedenle yeni başvuruların geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

Açıklamada, bu ülkelerden gelen vatandaşların güvenlik tehditleri oluşturmadığı, sorunların sponsor olan kişilerle ilgili olduğu vurgulandı. Bakanlık, kabul işlemlerinin en kısa sürede yeniden başlaması için gerekli güvenlik önlemlerinin alınacağını belirtti.

Amerikan Göçmenlik Reformu Federasyonu'nun (FAIR) raporuna göre, 3.218 sponsorun 100 binden fazla kayıt aldığı ve bazı sponsorların ölen kişilerin bilgilerini kullandığı iddia ediliyor.

ABD, 2022'den itibaren Venezuela için, 2023'ten bu yana ise diğer üç ülke için her ay 30 bin kişiyi iki yıllık çalışma izniyle kabul ediyordu.

Son Haberler
Yeni Akit'ten tacize uğrayan kadınlar için iğrenç başlık Gündem
Yeni Akit'ten tacize uğrayan kadınlar için iğrenç başlık
Nüfusu 33 binden 350 bine çıktı Gündem
Nüfusu 33 binden 350 bine çıktı
Yılan yılanı canlı canlı yuttu Gündem
Yılan yılanı canlı canlı yuttu
İstanbul Festivali Manga’yla başladı Kültür Sanat
İstanbul Festivali Manga’yla başladı
16 yaşındaki Kuzey Tunçelli tarih yazdı. Olimpiyatta yüzmede bir ilki başardı Spor
16 yaşındaki Kuzey Tunçelli tarih yazdı. Olimpiyatta yüzmede bir ilki başardı
Biden Netanyahu’dan anlaşmayı imzalamasını istedi Dünya
Biden Netanyahu’dan anlaşmayı imzalamasını istedi
Selvi ‘bu haydutların gözü dönmüş’ dedi! Türkiye’den üç ismi uyardı: Suikastlara aman dikkat Gündem
Selvi ‘bu haydutların gözü dönmüş’ dedi! Türkiye’den üç ismi uyardı: Suikastlara aman dikkat