ABD’ye girişleri yasaklanan ülkelerin vatandaşları sınırdan çevriliyor

İç Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu dört ülkeden gelen kişilere sponsor olanların incelemeye alındığı ve bu nedenle yeni başvuruların geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

Açıklamada, bu ülkelerden gelen vatandaşların güvenlik tehditleri oluşturmadığı, sorunların sponsor olan kişilerle ilgili olduğu vurgulandı. Bakanlık, kabul işlemlerinin en kısa sürede yeniden başlaması için gerekli güvenlik önlemlerinin alınacağını belirtti.

Amerikan Göçmenlik Reformu Federasyonu'nun (FAIR) raporuna göre, 3.218 sponsorun 100 binden fazla kayıt aldığı ve bazı sponsorların ölen kişilerin bilgilerini kullandığı iddia ediliyor.

ABD, 2022'den itibaren Venezuela için, 2023'ten bu yana ise diğer üç ülke için her ay 30 bin kişiyi iki yıllık çalışma izniyle kabul ediyordu.