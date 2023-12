ABD'yi fırtına vurdu. 600 bin kişi elektriksiz kaldı

ABD’nin kuzeydoğusunda etkili olan şiddetli fırtına, 3 kişinin hayatını kaybetmesine ve 600 binden fazla kişinin elektriksiz kalmasına neden oldu.

Fırtına nedeniyle Maine, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, New Hampshire, New Jersey ve New York’ta birçok bölgede cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Ayrıca, fırtınanın etkili olduğu kuzeydeki eyaletlerde 500’den fazla uçuş iptal edildi.

Fırtınanın etkisi altındaki bölgelerde can kayıpları da yaşandı. Plymouth County’de 89 yaşındaki bir kişi, bulunduğu aracın üzerine devrilen ağaç sonucu hayatını kaybetti. Maine eyaletine bağlı Windham kentinde çatısındaki molozları temizlemeye çalışan bir kişi de ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. New York eyaletindeki Greene County’de ise bir sürücü aracının sel sularına kapılması sonucu hayatını kaybetti.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, sel riskine karşı teyakkuza geçti ve kentte yaşayanlara fırtına süresince yola çıkmamaları ve toplu taşıma kullanmaları çağrısında bulundu.