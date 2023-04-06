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ABD'yi hortum vurdu: 5 ölü 5 yaralı

ABD'nin Missouri eyaletinde meydana gelen hortum felaketinde 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 11:28
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ABD'yi hortum vurdu

ABD'yi hortum vurdu: 5 ölü 5 yaralı
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ABD, hortum felaketleriyle mücadele ediyor. Missouri eyaletinde etkili olan hortum, hayatı olumsuz etkiledi. Eyaletin güneydoğusundaki Bollinger County'de ev ve iş yerlerinin çatılarında hasar meydana gelirken, ağaçlar ve elektrik hatları devrildi.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Missouri Valisi Mike Parson, kasırga nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Vali Parson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kalbimiz bu şiddetli fırtınada hayatını kaybeden 5 kişinin aileleriyle birlikte. Bölgenin yaralarını sarmasına yardımcı olmak için mevcut tüm kaynaklarımızı kullanacağız" ifadelerini kullandı. Hortum nedeniyle ayrıca 5 kişi yaralanırken, 75 yapıda hasar meydana geldi, 12 yapı ise tamamen yıkıldı.

GEÇEN HAFTA DA HORTUM MEYDANA GELMİŞTİ

Öte yandan, ABD'de geçtiğimiz hafta sonu Arkansas, Mississippi, Iowa, Tennessee, Illinois ve Wisconsin başta olmak üzere toplam 8 eyalette en az 57 hortum meydana gelmiş, 32 kişi hayatını kaybetmişti. Mississippi eyaletinde 25 Mart'ta çıkan hortumda ise 26 can kaybı yaşanmıştı. (İHA)

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