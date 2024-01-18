ABD’yi kar fırtınası vurdu: 40 can kaybı

Kaynak: İHA
ABD’yi kar fırtınası vurdu: 40 can kaybı
ABD’de etkisini gösteren kar fırtınası ve kutup soğukları sebebiyle 12 Ocak'tan bu yana 9 eyalette en az 40 kişi hayatını kaybetti.

ABD’de etkili olan kar fırtınası ve soğuk hava dalgası, gündelik hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınanın şiddetiyle ağaçlar ve elektrik hatları devrildi, binlerce ev ve iş yerinde elektrik kesintileri oldu.

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Buzlanma sebebiyle kayganlaşan ve karla kaplanan yollarda trafik kazaları meydana geldi. ABD medyasına göre Arkansas, Illinois, Kansas, Mississippi, New York, Oregon, Pensilvanya, Tennessee ve Wisconsin eyaletinde 12 Ocak’tan bu yana olumsuz hava şartları sebebiyle 40 kişi yaşamını yitirdi.

14 kişinin yaşamını yitirmesiyle en çok can kaybı Tennessee'de kayıtlara geçti. Yarından itibaren ABD’nin batısından doğusuna kadar daha fazla kar yağışı beklendiği ve donma riskinin artacağı konusunda uyarılar yapıldı.

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