ABD'yi kasıp kavuran yangında akıllı telefon paniği

Los Angeles’ta üç gündür süren yangınlar, Hollywood Tepeleri’ni de etkisi altına alarak şehri tehdit etmeye devam ediyor. Bu süreçte birçok mahalle tahliye edilmek zorunda kaldı. Ancak 9 Ocak 2025 Perşembe günü, Los Angeles bölgesindeki tüm akıllı telefonlara, aslında yalnızca Calabasas ve Agoura Hills sakinlerine yönelik olan bir tahliye uyarısı yanlışlıkla gönderildi. Bu hata, bölgedeki sakinler arasında karışıklığa neden oldu.

ACİL DURUM BİLDİRİMİ YANLIŞ GÖNDERİLDİ

Los Angeles County’nin resmi sosyal medya hesabı, yangın nedeniyle kalabalık bir bölgedeki tüm sakinlere gönderilen bildirimin “teknik bir hata” sonucu yapıldığını duyurdu. Bildiride, “Kenneth Yangını nedeniyle West Hills’te yaşayan sakinler için gönderilmesi gereken tahliye uyarısı, tüm ilçeye yanlışlıkla gönderildi” denildi.

Birçok Los Angeles sakini, saat 16:00 civarında telefonlarına acil durum bildirimini aldıklarını bildirdi. Oysa bu kişiler, aktif yangın bölgelerinden çok uzaktaydılar. Hatta Fox LA kanalındaki canlı yayında, meteorolog da bildirim nedeniyle şaşkınlık yaşadı.

Everyone in my newsroom got this alert… in Ktown, in NoHo, in Century City, in Manhattan beach.



Must have been sent in error, because there’s no way. pic.twitter.com/M4MlNfxBId