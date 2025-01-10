ABD'yi kasıp kavuran yangında akıllı telefon paniği

Los Angeles’ta üç gündür süren yangınlar, Hollywood Tepeleri’ni de etkisi altına alarak şehri tehdit etmeye devam ediyor. Bu süreçte birçok mahalle tahliye edilmek zorunda kaldı. Ancak 9 Ocak 2025 Perşembe günü, Los Angeles bölgesindeki tüm akıllı telefonlara, aslında yalnızca Calabasas ve Agoura Hills sakinlerine yönelik olan bir tahliye uyarısı yanlışlıkla gönderildi. Bu hata, bölgedeki sakinler arasında karışıklığa neden oldu.

ACİL DURUM BİLDİRİMİ YANLIŞ GÖNDERİLDİ

Los Angeles County’nin resmi sosyal medya hesabı, yangın nedeniyle kalabalık bir bölgedeki tüm sakinlere gönderilen bildirimin “teknik bir hata” sonucu yapıldığını duyurdu. Bildiride, “Kenneth Yangını nedeniyle West Hills’te yaşayan sakinler için gönderilmesi gereken tahliye uyarısı, tüm ilçeye yanlışlıkla gönderildi” denildi.

Birçok Los Angeles sakini, saat 16:00 civarında telefonlarına acil durum bildirimini aldıklarını bildirdi. Oysa bu kişiler, aktif yangın bölgelerinden çok uzaktaydılar. Hatta Fox LA kanalındaki canlı yayında, meteorolog da bildirim nedeniyle şaşkınlık yaşadı.

Everyone in my newsroom got this alert… in Ktown, in NoHo, in Century City, in Manhattan beach.



Must have been sent in error, because there’s no way. pic.twitter.com/M4MlNfxBId — Brittny Mejia (@brittny_mejia) January 9, 2025

TEKNİK HATA PANİK YARATTI

Los Angeles İlçe Yöneticisi Janice Hahn, Twitter’da yaptığı açıklamada, bu hatanın “teknik bir hata” sonucu gerçekleştiğini belirtti ve uyarı hakkında kısa süre içinde bir düzeltme yapılacağını söyledi. “Hepimiz bu hatayı aldık… Ktown, NoHo, Century City ve Manhattan Beach’te bile,” diyen bir Los Angeles sakini, sosyal medya üzerinden yanlış bildirimi paylaştı.

EKRANLAR VE ACİL DURUM UYARILARI

Akıllı telefon üreticileri, hükümet yetkililerinin, özellikle yangın gibi acil durumlar sırasında, kullanıcılara konumlarına dayalı bildirimler göndermesine olanak tanıyor. Bu özellik, California’daki sakinler için son derece önemlidir. Ancak böyle hatalar, zaten stresli olan bir durumun daha da karmaşık hale gelmesine neden olabilir. Kaliforniya’daki pek çok kişi, özellikle yaz aylarında çıkan orman yangınları nedeniyle bu tür acil durum uyarılarına büyük bir önem veriyor.

ABD’deki yangın felaketinde can kaybı 7’ye yükseldi: 180 bin kişi için tahliye emri

YANLIŞ BİLDİRİM VE ETKİLERİ

Yanlış gönderilen acil durum bildirimi, bölgedeki sakinler için endişe yaratırken, aynı zamanda sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Hatta bazı kullanıcılar, tahliye bildirimini aldıkları halde aktif bir yangın alanından uzak olduklarını belirterek, bu tür hataların gereksiz paniğe yol açtığını dile getirdi.

Los Angeles küle döndü! Türk ünlülerin evleri ateş altında

ACİL DURUM UYARILARINDAKİ HATALAR

Los Angeles’taki bu olay, acil durum uyarılarının ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Ancak hatalı gönderilen bildirimler, halkın güvenliğini sağlama amacını olumsuz etkileyebilir. Teknolojik sistemlerin güvenilirliği, özellikle afet anlarında büyük önem taşır.