ABD’yi sarsan felaket! 23 Can Kaybı: 600 bin kişi elektriksiz kaldı

ABD'nin orta kesimi ile doğu kıyısı arasını fırtına, hortum ve dolu vurdu. Ağaçlar, elektrik hatları ve araçlar devrilirken, evlerin çatıları uçtu. Cadde ve sokaklar savaş alanına döndü. Michigan'dan Tennessee eyaletine kadar en az 600 bin kişi elektriksiz kaldı. Missouri eyaletine bağlı St. Louis kentinde 5 binden fazla evde hasar meydana geldi. Kentucky Valisi Andy Beshar şiddetli fırtına nedeniyle eyalette en az 14 kişinin hayatını kaybettiği açıkladı. Missouri eyaletinde ise 7, Virginia'da 2 can kaybı olmak üzere toplam 23 kişi yaşamını yitirdi.