ABD’yi sarsan felaket! 23 Can Kaybı: 600 bin kişi elektriksiz kaldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
ABD’yi sarsan felaket! 23 Can Kaybı: 600 bin kişi elektriksiz kaldı

ABD’nın orta ve doğu bölgelerini fırtına ve hortum vurdu. Ağaçlar devrildi, elektrik hatları ve araçlar zarar gördü, evlerin çatıları uçtu. Kentucky'de 14, Missouri'de 7, Virginia eyaletinde 2 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin orta kesimi ile doğu kıyısı arasını fırtına, hortum ve dolu vurdu. Ağaçlar, elektrik hatları ve araçlar devrilirken, evlerin çatıları uçtu. Cadde ve sokaklar savaş alanına döndü. Michigan'dan Tennessee eyaletine kadar en az 600 bin kişi elektriksiz kaldı. Missouri eyaletine bağlı St. Louis kentinde 5 binden fazla evde hasar meydana geldi. Kentucky Valisi Andy Beshar şiddetli fırtına nedeniyle eyalette en az 14 kişinin hayatını kaybettiği açıkladı. Missouri eyaletinde ise 7, Virginia'da 2 can kaybı olmak üzere toplam 23 kişi yaşamını yitirdi.

ABD’yi sarsan felaket! 23 Can Kaybı: 600 bin kişi elektriksiz kaldı

ABD’yi sarsan felaket! 23 Can Kaybı: 600 bin kişi elektriksiz kaldı

ABD’yi sarsan felaket! 23 Can Kaybı: 600 bin kişi elektriksiz kaldı

ABD’yi sarsan felaket! 23 Can Kaybı: 600 bin kişi elektriksiz kaldı

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