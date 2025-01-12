Aberdeen ile Hearts maçından gol sesi çıkmadı

İskoçya Premiership'in 1. aşamasında Aberdeen, Pittodrie Stadyumu'nda Hearts'ı ağırladı. Karşılaşma, 17.000 taraftarın önünde 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla Aberdeen, galibiyet hasretini 11 maça çıkarırken Hearts, yenilmezlik serisini dört maça yükseltti.

YENİ TRANSFERLER SAHNEYE ÇIKTI

Aberdeen'de Grasshoppers Zurich'ten alınan Kristers Tobers ve Preston North End'den kiralanan Jeppe Okkels ilk kez forma giydi. Ancak Aberdeen, eksiklerle mücadele etmekte zorlandı. Savunma oyuncusu Slobodan Rubezic'in cezası, Dimitar Mitov, Vicente Besuijen ve Pape Habib Gueye gibi önemli isimlerin sakatlıkları takımı olumsuz etkiledi.

Hearts cephesinde ise Belçikalı forvet Elton Kabangu, yeni transfer olarak sahaya çıktı. Liam Boyce’un Derry City’e transferi sonrası gol yollarında görev alan Kabangu, takımının hücumda etkinliğini artırmayı hedefledi. Ancak Lawrence Shankland ve Stephen Kingsley gibi isimlerin yokluğu hissedildi.

It ends in a draw. pic.twitter.com/AHeSuhxWWu — Heart of Midlothian FC (@JamTarts) January 12, 2025

İSTATİSTİKLER DİKKAT ÇEKİCİ

Aberdeen, son 10 maçtır galibiyet yüzü göremedi. Üstelik iç sahada oynadığı dört karşılaşmada da istediği sonuçları alamadı. Buna karşın Hearts, son üç maçında yenilgi yüzü görmedi ve iki galibiyet almayı başardı.

Bu beraberlikle, Aberdeen'in Hearts'a karşı ev sahibi olarak üstünlüğü devam etti. Hearts, Pittodrie'de 2016 yılından bu yana galibiyet elde edemedi. Aberdeen’in teknik direktörü Jimmy Thelin, “Daha hızlı ve direkt bir oyun oynamalıyız” derken, Hearts hocası Neil Critchley, rakibin galibiyet hasretinin bir gün sona ereceğini vurguladı.