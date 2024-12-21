Aberdeen'in galibiyet hasreti 6 maça çıktı

İskoçya Premiership’te Aberdeen, Hibernian karşısında sahasında 3-1 yenilerek üst üste altıncı maçında da galibiyetten uzak kaldı. Karşılaşmanın ilk dakikalarında Topi Keskinen, Aberdeen’i öne geçiren golü attı. Hibernian savunmasının boşluğunu değerlendiren Keskinen, topu ağlarla buluşturdu. Ancak ev sahibi ekibin sevinci kısa sürdü. Slobodan Rubezic’in büyük hatası, Hibernian’a eşitlik fırsatını sundu. Martin Boyle’un pasında Elie Youan skoru 1-1 yaptı.

İlk yarının devamında Keskinen bir şutla direği sarsarak tehlike yaratmaya devam etti. Ancak Hibernian, üstünlüğü ele geçirdi. Nicky Cadden’in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla deplasman ekibi 2-1 öne geçti.

HİBS FARKI AÇTI

İkinci yarıda Aberdeen etkili başlasa da fırsatları değerlendiremedi. Hibernian ise yine savunma hatalarını avantaja çevirerek farkı artırdı. Nectar Triantis, Sivert Nielsen’den kaptığı topu Boyle’a gönderdi. Boyle’un şık bitirici vuruşuyla skor 3-1’e geldi.

Hibernian, son dört maçında üçüncü galibiyetini alarak İskoçya Premiership’te yükselişini sürdürdü. Ligde sekizinci sıraya yükselen ekip, bir sonraki maçında Edinburgh derbisinde Hearts ile karşılaşacak.

ABERDEEN ZOR DURUMDA

Sezona güçlü bir başlangıç yapan Aberdeen, Rangers’ın dokuz puan önündeyken zirve yarışında geriye düştü. Teknik direktör Jimmy Thelin, savunmada daha kompakt olmaları gerektiğini vurgulasa da oyuncuları bu tavsiyeyi hayata geçiremedi. Takım, 26 Aralık’taki Kilmarnock maçı öncesinde toparlanma yollarını arıyor.