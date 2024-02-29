Abisini ve yengesini av tüfeğiyle öldürdü. Kardeşlerin arazi kavgasında kan döküldü

Kaynak: İHA
Abisini ve yengesini av tüfeğiyle öldürdü. Kardeşlerin arazi kavgasında kan döküldü
Osmaniye’de arazi anlaşmazlığı nedeniyle kardeşler arasında çıkan kavga kanlı bitti. Kardeş, abisini ve yengesini öldürdü. 4 kişi ise yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye merkez Gebeli Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle Erol Ö. ile abisi Yusuf Ö. arasında tartışma çıktı.

aw152514-01.jpgTartışmanın büyümesi üzerine Erol Ö., av tüfeğiyle abisi Yusuf Ö., yengesi Rabia Ö., gelinleri Birgül Ö., torunları Çiğdem Ö. ve Soner Ö.'ye ve ismi öğrenilemeyen bir kişiye tüfekle ateş etti.

aw152514-03.jpgSaldırıda abi Yusuf Ö. ve eşi Rabia Ö. olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan gelin ve torunları hastaneye kaldırıldı.

aw152514-04.jpgErol Ö. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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