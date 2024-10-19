Abla kardeş sahnede dudak dudağa! Dilan Polat bu kez sınırları zorladı... O görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Cezaevinden çıktıktan sonra paylaşımlarıyla dikkat çeken Dilan Polat, tahliyesinin ardından yakın arkadaşlarıyla birlikte tahliye partisi verdi. Dilan Polat’ın ablası Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştüğü anlar şoke etti.

Dilan Polat cezaevinden çıktıktan sonra artık sosyal medyayı kullanmayacağını söylemiş ancak kişisel hesabından paylaşım yapmaya devam ediyor.

DUDAK DUDAĞA ÖPÜŞTÜ

Dilan Polat ailesi ve yakın arkadaşları ile tahliyesi kutladığı parti ile gündem oldu. Ancak partide en çok dikkat çeken şey ise Dilan ile Sıla’nın dudak dudağa öpüşmesi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada hızla yayılan o görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Ünlü isimlerin bu görüntülerine 'ne hoş örnekler dimi?', 'adalet öpücüğü diyelim', 'bizim halka müstehak', 'kepazeliğin bu kadarı' gibi yorumlarda bulundular.

MORLUKLARI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Yüzündeki morluklar sebebi ile uzun süre konuşulan Dilan Polat'ın kocası Engin Polat'tan şiddet gördüğü ve estetik yaptırdığına dair iddialar gündeme gelmişti.

Estetik operasyon geçirmediğini söyleyen Dilan Polat, yüzüne vitamin takviyesi yaptırdığını ve morlukların da birkaç gün içerisinde geçeceğini söylemişti.

NE OLMUŞTU

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023'te düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı.

SAHTE FATURA

Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili MASAK ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespit edilmişti.

43 ADRESE OPERASYON

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmıştı. Hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.