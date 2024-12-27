'Abla ne yapıyorsun?' sözleri cezadan kurtaramadı

Ceza işlemi sırasında sürücünün, "Abla yapma işte ceza niye yazıyorsun, onu ben ödüyorum" sözleri ceza almasını engelleyemedi.

DENETİMLER SÜRDÜRÜLDÜ

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı öncesinde kent genelinde asayiş ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla geniş çaplı denetimler başlattı. Denetimlerde hem trafik düzeni hem de asayiş kontrolü sağlandı. Üniversite öğrencilerinin yoğun olarak bulunduğu Yahşihan ilçesinde yapılan uygulamalar kapsamında, polis ekipleri araçları durdurarak sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrollerini gerçekleştirdi. Ayrıca, ticari taksiler detaylı incelemeye alındı ve sürücülere alkol testi yapıldı.

KASKSIZ SÜRÜCÜ TEPKİ GÖSTERDİ

Denetimler sırasında motosiklet sürücüsü Y.E.B., kask takmadığı için 690 TL para cezası aldı. Polisin ceza işlemi sırasında sürücü, "Abla yapma işte ceza niye yazıyorsun, onu ben ödüyorum" diyerek tepki gösterdi. Ancak yapılan uyarılara rağmen, sürücüye cezai işlem uygulandı.

YAHŞİHAN KAYMAKAMI DENETİM ALANINDA

Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, yılbaşı öncesi denetimlerin yapıldığı alanları ziyaret etti ve İlçe Emniyet Müdürü Turhan Alataş’tan bilgi aldı. Kaymakam Uzunoğlu, yılbaşı sürecinde vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini belirtti. Ekipler, denetimlerdeki gayretlerinden dolayı kolaylıklar dileyerek, vatandaşların huzuru için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.