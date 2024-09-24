Ablası kaynanası oldu! Akrabalık ilişkileri beyin yaktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ablası kaynanası oldu! Akrabalık ilişkileri beyin yaktı

Aslı Hüner'in sunduğu Gelinim Mutfakta programındaki akrabalık ilişkisi şoke etti. Yarışmacı gelin ablasının kaynanası olduğunu söyleyince stüdyodakiler matematik problemi gibi olan ilişkilerini çözmeye çalıştı.

Gelinlerin mutfakta hünerlerini sergilediği kaynanaların ise yapılan yemekleri puanlandırdığı Gelinim Mutfakta yeni sezona bomba gibi başladı.

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Gelin Evi’nin programlığını yapan Aslı Hüner, bu sezonda Gelinim Mutfakta yarışmasının sunuculuğunu üstlendi. Gelinlerin açıklamalarıyla sık sık gündem olan program bu kez yarışmacıların akrabalık ilişkileriyle gündeme geldi.

ABLASI KAYNANASI OLDU!

Gelinim Mutfakta yarışmacılarından olan Cemile ve Nazar'ın akrabalık ilişkileri sosyal medyada viral oldu.

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Kaynana Cemile, "Çok mantıksız bir şey. Kim ayrıldığı eşinin evlendiği kadının kardeşiyle, eski eşinin baldızıyla oğlunun evlenmesini ister ya? Bu benim hâlâ bir tarafımda yara kaldı" deyince herkes bu ilişkiyi çözmeye çalıştı. Nazar ise ablasının kayınvalidesi olduğunu söyledi. Kaynana Cemile, "Türkiye'de hiç erkek kalmamış gibi gelip benim oğlumla evlenmesi tek suçu" diyerek Nazar'ı istemediğini programda belirtti.

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"Biz eşimle tek başımıza bir yere gelmeye çalışıyoruz. Sevgimizle çok şey başarmaya çalışıyoruz" diyen Nazar'ı aslında kayınpederi görüyor ve 'Aralarını yapalım' diyor. Nazar, kayınpederinin hem gelini hem baldızı oluyor.

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