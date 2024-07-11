Ablasını bıçakla öldürdü

Yakuplu Mahallesi’nde Hüseyin K. isimli bir genç, 28 yaşındaki ablası Merve K. ile sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmasının büyümesi üzerine Hüseyin K., ablasını bıçakladı. Ağır yaralanan genç kadın olduğu yere yığıldı.

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri Hüseyin K.’yı ise evde bıçak ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Yaşanan olayın ardından hastaneye kaldırılan abla Merve K., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan kardeşi Hüseyin K. ise karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.