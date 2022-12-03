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Ablasını sokak ortasında av tüfeğiyle vurdu

Şanlıurfa’da kardeşi tarafından sokak ortasında av tüfeğiyle vuran kadın vefat etti.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 17:37
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Ablasını sokak ortasında av tüfeğiyle vurdu

Ablasını sokak ortasında av tüfeğiyle vurdu
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İHA
Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesine bağlı Akpiyar Mahallesi'ndeki Balıkayağı Bulvarı üzerinde yaşandı.

Y.H. isimli şahıs, henüz belirlenemeyen bir nedenle ablası Bahar Hezer’e sokak ortasında av tüfeği ile ateş açtı. Ağır yaralanan genç kadın, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası otomobile binip kaçmaya çalışan Y.H. polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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