Ablasının eski sevgilisi sokak ortasında bacağından vurdu! Broşür dağıtıyordu...

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Bayrampaşa'da güzellik merkezinde çalışan Emre Kartal (32), broşür dağıttığı sırada ablasının eski sevgilisi tarafından silahla bacağından vuruldu.

Olay, dün öğle saatlerinde Yıldırım Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, güzellik merkezinde çalışan Emre Kartal, broşür dağıttığı sırada ablasının eski sevgilisi tarafından silahla bacağından vuruldu.

Saldırgan olay yerinden koşarak kaçarken Kartal da kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Kartal'ı ambulansla hastaneye kaldırırken polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

'BACAĞINDAN YARALANDI'

Çevrede bulunan bir esnaf, "Silah sesi geldi. Sonra insanlar toplanmaya başladı. Bacağından yaralıydı, durumu iyiydi. Güzellik merkezinin broşürlerini dağıtıyordu" dedi.

Eski sevgili dehşeti! Sokak ortasında dövülerek öldürüldüEski sevgili dehşeti! Sokak ortasında dövülerek öldürüldü

Ablasının eski sevgilisi bacağından vurdu!

Ablasının eski sevgilisi bacağından vurdu!

Ablasının eski sevgilisi bacağından vurdu!

Esenyurt'ta eski sevgili dehşeti; evinin kapısını kırdı boğazını sıkıp darbettiEsenyurt'ta eski sevgili dehşeti; evinin kapısını kırdı boğazını sıkıp darbetti

Ablasının eski sevgilisi bacağından vurdu!

Ablasının eski sevgilisi bacağından vurdu!

Ablasının eski sevgilisi bacağından vurdu!

6 yıllık cinayet çözüldü: Eski kocasını, sevgilisine boğarak öldürttü6 yıllık cinayet çözüldü: Eski kocasını, sevgilisine boğarak öldürttü

Son Haberler
Şampiyonlar Ligi için büyük fırsat kaçtı! İşte ülke puanındaki son durum
Şampiyonlar Ligi için büyük fırsat kaçtı! İşte ülke puanındaki son durum
Sağlıkta dev skandal: Yemek şirketi kuryelerine kan taşıttılar
Sağlıkta dev skandal: Yemek şirketi kuryelerine kan taşıttılar
Rüşvet operasyonu! 161 kişi yakalandı
Rüşvet operasyonu! 161 kişi yakalandı
Milliyetçi hekimler İttihat ve Terakki konferansında buluştu
Milliyetçi hekimler İttihat ve Terakki konferansında buluştu
Selvi Boylum Al Yazmalım davası yeniden alevlendi! Ali Özgentürk itiraz etti
Selvi Boylum Al Yazmalım davası yeniden alevlendi! Ali Özgentürk itiraz etti