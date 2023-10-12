Ablukadaki Gazze karanlığa gömüldü

İsrail-Gazze hattında beşinci gün de çatışmalar ve bombardımanla geçti. Özellikle İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını artırmış durumda. Bölgede elektrikler de tamamen kesildi. Gazze Şeridi'ndeki tek elektrik santrali yakıt yetersizliği nedeniyle hizmet dışı kaldı. 2 milyonu aşkın nüfuslu bölgede elektrik yok.

Bir yandan da karşılıklı saldırılar sürüyor. Gazze'den atılan bir roket Aşkelon'daki bir hastaneye isabet etti. İsrail ordusu da 2006'dan bu yana ilk kez Hamas'ı M270 Çok Namlulu Roket Sistemiyle hedef aldığını açıkladı. Bombardımanda vurulan yerler arasında Gazze İslam Üniversitesi de var. Gazze'ye yönelik saldırılarda, fosfor bombası kullanıldığı da iddia ediliyor.

İnsani koridor açılması da gündemde. ABD, İsrail ve Mısır ile Gazze'deki sivillerin güvenli çıkışını sağlamak üzere görüşüyor. Birleşmiş Milletler de "Gazze Şeridi insani yardıma açılmazsa faciayla karşı karşıya kalacak" uyarısı yapıyor.