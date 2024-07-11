AB’nin nüfusu 450 milyona dayandı

Düzenleme: Kaynak: AA
AB’nin nüfusu 450 milyona dayandı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 2024 yılı itibarıyla Avrupa Birliği'ne (AB) üye 27 ülkenin toplam nüfusunu yayımladı. Buna göre, AB ülkelerinin toplam nüfusu 449,2 milyon olarak belirlendi. Bu rakam, 2023 yılında 447,6 milyondu.

Almanya, 83,4 milyonluk nüfusuyla AB'nin en kalabalık üyesi konumunda bulunurken, onu sırasıyla 68,4 milyonla Fransa, 59 milyonla İtalya, 48,6 milyonla İspanya, 36,6 milyonla Polonya, 19 milyonla Romanya, 17,9 milyonla Hollanda ve 11,8 milyonla Belçika takip etti.

En düşük nüfusa sahip ülkeler ise sırasıyla 563 binle Malta ve 672 binle Lüksemburg oldu.

AB'nin nüfus artışında, Kovid-19 salgını sonrası artan göçler ve Rusya-Ukrayna savaşı sonucu AB ülkelerinde geçici koruma statüsüne alınan Ukraynalıların etkisi büyük oldu.

Öte yandan, Türkiye'de 2024 yılında nüfusun 85 milyon 372 bin olarak kaydedildiği belirtildi.

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