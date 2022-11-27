AB’nin Rus petrolüne tavan fiyat toplantısı ertelendi

Avrupa Birliği hükümet temsilcilerinin bu akşam gerçekleştirmesi beklenen ve Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasının tartışılacağı toplantı ertelendi.

Bir Avrupa Birliği diplomatı, görüşlerde bir uzlaşı olmadığını belirtti. Görüşmelerin pazartesi günü devam edebileceği ifade edildi

5 ARALIK’TA AÇIKLANACAK

AB hükümetleri küresel petrol arz şokuna neden olmadan Rus petrolüne tavan fiyat uygulanması konusunda görüş ayrılıkları yaşamıştı. AB’nin 5 Aralık’ta tavan fiyat uygulamasını açıklaması bekleniyor.

G7 ülkeleri Rus petrolünde tavan fiyat seviyesinin 65-70 dolar aralığında olmasını teklif ederken Polonya, Estonya ve Litvanya daha düşük fiyat, Yunanistan, Malta gibi ülkeler de daha yüksek tavan fiyat olmasını öneriyor.(AA)