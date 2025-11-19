Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği genelinde askeri hareketliliği önemli ölçüde arttırmak üzere "Askeri Schengen” sistemi tasarladı. Olası bir ‘Rusya saldırısı’na önlem olarak sunulan öneri uyarınca AB üyesi ülkeler, diğer Avrupalı askeri birlik ve teçhizatın sınırlarından geçmesine izin vermek için barış zamanında sadece üç gün, acil durumlarda ise altı saat süreye sahip olacak.

Avrupa Komisyonu’nun Sürdürülebilir Ulaşım ve Turizmden sorumlu Üyesi Apostolos Tzitzikostas, “Bugün askeri teçhizat ve birlikleri batıdan doğuya taşımak ne yazık ki aylar alıyor. Yapmak istediğimiz şey bunun günler içerisinde gerçekleşmesini sağlamak” açıklaması yaptı.

Euronews’un haberine göre gazetecilere brifing veren Tzitzikostas, “Bir kıtada hareket edemiyorsanız o kıtayı savunamazsınız. Bu çok açık. Bu yüzden bu askeri Schengen’i oluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.

Hazırlık “Rusya’nın başka bir Avrupa ülkesine saldırabilecek araçlara sahip olabileceği” gerekçesine üzerine yapılıyor. Buna karşın alınacak kilit önlemlerden biri sınır ötesi resmi hareketliliğe izin verilmesinin hızlandırılması. Halihazırda 27 üye ülke arasındaki kurallar uyumlu değil ve bazı ülkelerin başka bir AB ülkesinden gelen asker ve/veya teçhizatın kendi topraklarına taşınması talebine yanıt vermesi haftalar alıyor.

Komisyon, bu sürenin barış zamanında en fazla üç güne, acil durumlarda ise sadece altı saate indirilmesini ve ikinci durumda bu iznin verileceğinin varsayılmasını istiyor.