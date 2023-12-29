Aboubakar Afrika yolcusu

Kaynak: Haber Merkezi
Aboubakar Afrika yolcusu
Kamerun, Afrika Uluslar Kupası’na katılacak 27 kişilik kadrosunu duyurdu.

Kamerun Futbol Federasyonu’nun yaptığı açıklamada, Beşiktaş’tan ayrılan Aboubakar, Yılport Samsunspor’dan Olivier Ntcham, Sivasspor’dan Clinton N’Jie’nin kadroya dahil edildiği belirtildi.

Kamerun’un kadrosunda dikkat çeken diğer isimler ise Mondihome Kayserispor ile sözleşmesini fesheden Olivier Kemen, Beşiktaş’ın eski oyuncusu Georges-Kevin Nkoudou ve Manchester United’ın kalecisi Andre Onana oldu.

ALTAY'IN TAKIM ARKADAŞIYLA OYNAYACAK

Manchester United, Onana’nın turnuvaya katılması nedeniyle kaleyi milli kaleci Altay Bayındır’a emanet edecek.

İngiltere ekibi, turnuva boyunca ligde Tottenham, Wolverhampton Wanderers, West Ham United ve Aston Villa ile oynayacak. Afrika Uluslar Kupası, 13 Ocak’ta Fildişi Sahili’nde başlayacak. Turnuvada maçlar, 5 şehirdeki 6 stadyumda yapılacak.

Turnuvada gruplarını ilk iki sırada bitiren takımların yanı sıra 6 gruptan en iyi 4 üçüncü takım da son 16’ya yükselecek. Turnuva, 11 Şubat’ta sona erecek.

İŞTE MİLLİ TAKIM KADROSU

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