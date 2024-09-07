Aboubakar ayrılmaya ikna oldu. İşte yeni takımı

Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı.

ABOUBAKAR HATAYSPOR YOLCUSU

Hatayspor, Vincent Aboubakar ile anlaşmaya vardı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Kamerunlu oyuncu Hatayspor'dan yıllık 1 milyon Euro net maaş alacak.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Resmi açıklama için Beşiktaş'ın onayı bekleniyor.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Vincent Aboubakar, Beşiktaş'a ilk olarak 2016 yılında katıldı ve toplamda üç dönem siyah-beyazlı formayı giydi.

2020'de Beşiktaş'a dönen ve ertesi yıl Al-Nassr'a transfer olan Aboubakar, 2022/23 sezonunun ara transfer döneminde yeniden Beşiktaş ile anlaştı. Beşiktaş formasıyla 117 maça çıkan Kamerunlu golcü, 60 gol ve 14 asist kaydetti.