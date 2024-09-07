Aboubakar ayrılmaya ikna oldu. İşte yeni takımı

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Aboubakar ayrılmaya ikna oldu. İşte yeni takımı

Beşiktaş'ın uzun süredir takımdan göndermeye uğraştığı Vincent Aboubakar, Hatayspor ile anlaştı.

Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı.

ABOUBAKAR HATAYSPOR YOLCUSU
Hatayspor, Vincent Aboubakar ile anlaşmaya vardı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Kamerunlu oyuncu Hatayspor'dan yıllık 1 milyon Euro net maaş alacak.

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RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Resmi açıklama için Beşiktaş'ın onayı bekleniyor.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ
Vincent Aboubakar, Beşiktaş'a ilk olarak 2016 yılında katıldı ve toplamda üç dönem siyah-beyazlı formayı giydi.

2020'de Beşiktaş'a dönen ve ertesi yıl Al-Nassr'a transfer olan Aboubakar, 2022/23 sezonunun ara transfer döneminde yeniden Beşiktaş ile anlaştı. Beşiktaş formasıyla 117 maça çıkan Kamerunlu golcü, 60 gol ve 14 asist kaydetti.

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