Aboubakar bakın hangi takımın formasıyla ortaya çıktı

Bu sezon Beşiktaş’ta sergilediği performans ile hayal kırıklığı yaratan Vincent Aboubakar yaptığı hareket ile taraftarları çıldırttı.

KASIMPAŞA FORMASIYLA POZ VERDİ

Yeni sezon öncesi vaktini Yeşil Burun Adaları’nda tatil yaparak geçiren Aboubakar Kasımpaşa forması giyerek kameralara poz verdi.

Siyah-beyazlılarla sözleşmesi devam etmesine rağmen Süper Lig’den başka bir takımın formasıyla fotoğraf çektirmesi camiada rahatsızlık yarattı.

PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 34 maça çıkan Vincent Aboubakar 12 gol 3 asist kaydetti.