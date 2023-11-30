Aboubakar Fenerbahçe derbisinden sonra İstanbul'dan ayrılacak

Fotospor'da yer alan habere göre Vincent Aboubakar, Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçı sonrası İstanbul'dan ayrılıp Fas'a gidecek.
Kamerunlu yıldız 11 Aralık gecesi verilecek Afrika'da yılın futbolcusu ödül törenine katılacak.
Yılın Afrikalı oyuncusu adayları ise şu şekilde;
Riyad Mahrez (Cezayir, Al Ahli), Andre-Frank Zambo Anguissa (Kamerun, SSC Napoli), Vincent Aboubakar (Kamerun, Beşiktaş), Mohamed Salah (Mısır, Liverpool), Achraf Hakimi (Fas, Paris Saint-Germain), Sofyan Amrabat (Fas, Manchester United), Yassine Bounou (Fas, Al Hilal), Youssef En-Nesyri (Fas, Sevilla), Victor Osimhen (Nijerya, SSC Napoli) ve Sadio Mane (Senegal, Al Nassr)