Aboubakar Holosko'yu geride bıraktı. Zirvede Bobo var

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Vincent Aboubakar, Konyaspor'a attığı golle birlikte kulüp tarihinin en golcü ikinci yabancı futbolcusu oldu. Zirvede ise Bobo bulunuyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Aboubakar Holosko'yu geride bıraktı. Zirvede Bobo var

Editör: Ufuk Cingöz

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Konyaspor'u 2-0'lık skorla geçti.

Beşiktaş'ın ikinci golünü atan Vincent Aboubakar, attığı golle birlikte Holosko'yu geride bırakırken, zirvedeki Bobo'ya yaklaştı.

ABOUBAKAR'IN HEDEFİ ZİRVE
Aboubakar, Konyaspor'a attığı golle birlikte Beşiktaş formasıyla toplamda 43. golünü attı. Kamerunlu golcü, 42 gollü Filip Holosko'yu geride bıraktı ve kulüp tarihinin en golcü ikinci yabancı futbolcusu oldu.

Zirvede ise 57 golle Bobo yer alıyor. Aboubakar'ın hedefi Bobo'yu geride bırakp kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcusu ünvanını ele geçirmek.

Aboubakar, Süper Lig'de oynadığı son 3 maçta gol atma başarısı gösterirken, 1 de asist yaptı.
Konferans Ligi'nde ise bu sezon çıktığı 7 maçta 5 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

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