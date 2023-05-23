Aboubakar tarihe geçti

Beşiktaş formasıyla 14 maçta 12 gol atan Aboubakar tarihe adını yazdırdı.

Aboubakar tarihe geçti

Beşiktaş'a ara transferde geri dönen Vincent Aboubakar, 14 maçta 12 gol attı.

Aboubakar, ligde Beşiktaş formasıyla üç farklı sezonda 12 ve üstü gol atan ilk yabancı olarak tarihe geçti.

Kamerunlu yıldız Beşiktaş'taki ilk sezonu olan 2016-17'de 12, 2020-21'de de 15 gol atmıştı.

Bu sezon ara transferde Beşiktaş'a dönen Aboubakar ilk 4 maçı boş geçtikten sonra 24. haftadaki 2-1'lik Ankaragücü mücadelesinde ilk golünü atmıştı.

2016-17 sezonunda 27 karşılaşmada 12 gol atıp maç başı 0.44 ortalama tutturan, 2020-21'de de 26 maçta 15 golle 0.57 ortalama yakalayan Kamerunlu futbolcu bu sezon ise 14 maçta 12 golle 0.85'e ulaştı.

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