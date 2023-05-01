Aboubakar Weghorst'u yakaladı

Editör: Fatma Demirkaya

Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, Galatasaray derbisinde attığı golle birlikte Wout Weghorst'u yakaladı.

İlk 4 maçında gol atamayan Aboubakar, oynadığı son 8 maçta 8 gol atma becerisi gösterdi.

Aboubakar, Weghorst'un 16 maçta attığı gol sayısına 12 maçta ulaştı.

120 DAKİKADA BİR GOL

Bu sezon Weghorst'tan daha az maç oynamasına rağmen aynı gol sayısını elde eden Aboubakar, tüm gollerini 960 dakikaya sığdırmayı başardı.

DERBİLERDE GOLLERİNİ ATTI

Vincent Aboubakar, Beşiktaş'taki üçüncü döneminde oynadığı 2 derbide de gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup ettiği maçta takımın son golünü atan Abou, dün oynanan Galatasaray maçıyla birlikte 8. golünü attı.

WEGHORST'UN DERBİ GOLÜ YOK

Wout Weghorst ise Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı oynadığı maçlarda gol atamadı. Hollandalı forvet, Manchester United formasıyla çıktığı 25 resmi müsabakada ise toplam 2 gol kaydetti.

Premier Lig'deki 12 maçında henüz gol sevinci yaşayamayan Weghorst, UEFA Avrupa Ligi'nde 6, İngiltere Lig Kupası'nda ise 3 karşılaşmada görev yaptı ve birer gol attı. Hollandalı forvet, İngiltere Federasyon Kupası'nda süre aldığı 4 maçta da gol atamadı.