Aboubakar yaptın mı bunu sahiden de? Aboubakar'la ilgili flaş iddia

Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar'la ilgili ortaya atılan bir iddia gündem oldu.

Siyah beyazlı takımın yıldızına Fanatik'teki habere göre Katar kulübü Al Rayyan talip oldu.

Haberde Beşiktaş’tan yıllık 3.1 milyon euro kazanan Aboubakar'a, yıllık 8 milyon euro garanti ücret ve 1.5 milyon euro da şampiyonluk bonusu olmak üzere toplam 9.5 milyon euroluk teklifte bulunulduğu belirtildi.

31 yaşındaki Kamerunlu golcünün, Beşiktaş'tan ayrılmayı düşünmediği için Al Rayyan’dan gelen bu astronomik teklifi reddettiği ileri sürüldü.

