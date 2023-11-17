Aboubakar yılın futbolcusu ödülünde finale kaldı. 10 yıldız futbolcunun arasında

Afrika'da 2023 yılının en iyi futbolcuları listesinde ilk 10'a kalan finalistler belirlendi. Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar, 10 futbolcunun içinde yer aldı.

KAYNAK: AA
Aboubakar yılın futbolcusu ödülünde finale kaldı. 10 yıldız futbolcunun arasında

Afrika Futbol Konfederasyonunun (CAF) sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, 2023 yılının en iyi futbolcuları listesinde ilk 10'a kalan finalistler belirlendi.

Buna göre, Beşiktaş'ın Senegalli yıldız futbolcusu Aboubakar, listede Trendyol Süper Lig ekiplerinde forma giyen tek oyuncu oldu.

Aboubakar'ın yanı sıra Liverpool'dan Muhammed Salah, Al-Ahli'den Riyad Mahrez, Al-Nassr'dan Sadio Mane, Paris Saint-Germain'den Achraf Hakimi, Manchester United'dan Sofyan Amrabat, Napoli'den Victor Osimhen ve Frank Anguissa, Sevilla'dan Youssef En-Nesyri, Al-Hilal'den Yassine Bounou, finale kalan diğer futbolcular oldu.

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