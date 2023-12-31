Aboubakar'a Brezilya'dan talip çıktı. Beşiktaş'ı üzecek teklif yaptılar

Kaynak: Haber Merkezi
Aboubakar'a Brezilya'dan talip çıktı. Beşiktaş'ı üzecek teklif yaptılar
Brezilya kulübü Gremio, Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Vincent Aboubakar ile temasa geçti.

Beşiktaş'ta performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakılan isimler arasında yer alan Vincen Aboubakar'a ilk teklif Brezilya'dan geldi. Kamerun Mili Takımı ile birlikte Afrika Kupası'nda boy gösterecek olan yıldız futbolcuya Gremio talip oldu.
Afrika Kupası'na gidecek olması nedeniyle Avrupa ve Suudi Arabistan kulüplerinin ilgi göstermediği Aboubakar ile temas kuran Brezilya ekibinin, "Bonservisini al gel. İstediğin ücrette anlaşırız" teklifini ilettiği öğrenildi.
31 yaşındaki futbolcunun, Gremio'nun bu önerisine sıcak baktığı, menajerinin önümüzdeki hafta Beşiktaş ile masaya oturacağı öğrenildi.
Siyah-Beyazlı formayla bu sezon ligde 12 maçta görev yapıp 862 dakika sahada kalan Vincent Aboubakar 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Aboubakar, Avrupa Kupaları'nda da 11 maçta oynadı, 7 gol atıp, 1 de asist yaptı.

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