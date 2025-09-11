Aboubakar'a darbe! Geri adım attılar

Hatayspor ve Beşiktaş'ta forma giyen Vincent Aboubakar, Brezilya'nın Sao Paulo takımıyla yeniden görüşmelere başladı.

ESPN Brezilya'da yer alan habere göre, Sao Paulo'nun Kamerunlu golcü ile yaptığı görüşmelerde tıkandı.

Aboubakar'ın yüksek maaş talebinin kulübün ödeyebileceği miktarın çok üzerinde olduğu belirtildi. Bunun üzerine kulüp yöneticileri teklifi geri çekti.

33 yaşındaki oyuncuya İran, Rusya ve Meksika'dan da transfer teklifleri olduğu, bu teklifleri değerlendireceği ifade edildi.

Son olarak Hatayspor'da forma giyen Aboubakar, Mayıs ayından beri kulüpsüzdü. Aboubakar; Valenciennes, Lorient, Porto, Beşiktaş ve Al-Nassr'da görev yapmıştı.