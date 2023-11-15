Aboubakar'a talip çıktı. Beşiktaş'a servet ödemeye hazırlar

Fanatik'te yer alan habere göre; Suudi Arabistan kulübü Al-Ittihad'ın, Kara Kartal’ın yıldızıyla ilgilendiği belirtildi.

BENZEMA’NIN YANINA DÜŞÜNÜYORLAR

Haberde Arap kulübünün, Fransız süperstar Karim Benzema’nın yanında Aboubakar’ı düşündüğü bildirildi.

SERBEST KALMA BEDELİNİ ÖDEMEYE HAZIRLAR

Vincent Aboubakar’ın temsilcilerinin, Al-Ittihad’a, oyuncunun kontratında 6.5 milyon Euro’ya serbest kalır maddesinin bulunduğunu ilettiği ve Arap kulübünün de bu rakamı karşılamaya olumlu baktığı ifade edildi.

5 MİLYON EURO İSTEDİ

Aboubakar’ın, maaş olarak 5 milyon Euro’luk talebinin olduğu, Al-Ittihad’ın ise 4 milyon Euro artı bonus teklifinde bulunduğu ifade edildi.

4 AY SONRAKİ ALACAKLARINI İSTEDİ

Öte yandan Beşiktaş'taki görevinden istifa eden Burak Yılmaz, Aboubakar ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. İstanbul'daki Bodo/Glimt yenilgisi sonrası konuşan Yılmaz, "Araştırınca öğrendim ki bizim Kamerunlu golcümüz 4 ay sonraki alacağının ödenmesi için ısrar ediyormuş. Ödeme yapılmayınca ağrılarının da devam ettiğini söylediler ama hayır, bilimi araya koyarak dedikodu yapmak istemiyorum. Takdirini Beşiktaşlı yöneticilere bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

ALDIĞI AVANSI ESKİ EŞİNE VERDİ

Sabah'ta yer alan bilgilere göre; Kamerunlu futbolcunun avans talebinin sebebinin ise tamamen kişisel olduğu ortaya çıktı. Golcü oyuncu, kulüpten aldığı avansla boşandığı eski eşine para verdi. Bir miktarını da ülkesinde yaptırdığı otel için kullandı.

Bilindiği üzere Aboubakar, daha önce Sergen Yalçın döneminde de benzer bir davranışta bulunmuş ve sonrasında Al Nassr’ın yolunu tutmuştu.