Aboubakar’dan çirkin iddialara para yanıtı

Üst üste maç kaçıran ve Burak Yılmaz’ın maç seçiyor iddialarına yanıt veren Aboubakar Beşiktaş taraftarına mesaj gönderdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Aboubakar’dan çirkin iddialara para yanıtı

Önce Burak Yılmaz ardından da eski teknik direktör Sergen Yalçın’ın çeşitli bahanelerle kasten oynamayıp maç seçiyor iddiası üzerine açıklama yapan Aboubakar adeta isyan etti.

Hürriyet’in haberine göre hastalık ve sakatlık gerekçeleriyle takımının son 4 maçında oynayamayan Kamerunlu santrfor, kulüp asbaşkanı Emre Kocadağ'la yaptığı görüşmede, bugüne dek formasını giydiği her kulüpte özveriyle mücadele ettiğini söyledi.

SAMSUNSPOR MAÇI MESAJI

Yıldız golcü, "Ben, hangi kulüpte olursam olayım, aldığım paranın hakkını sonuna kadar veren bir futbolcuyum. Sakat ya da cezalı olmadığım hiçbir dönemde takımlarımı yalnız bırakmadım.

Yeri geldiğinde fedakarlık yapıp sahaya çıktım. Son dönemde yaşadığım hastalıkları ve sakatlıkların ne denli önemli olduğunu Beşiktaş Kulübü doktorları biliyor. Taraftarlarımız rahat olsun, Samsunpor maçında oynayacağım ve beni haksız yere suçlayanlara cevabımı sahada vereceğim" ifadelerini kullandı.

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