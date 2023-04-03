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Aboubakar özür diledi

Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar Fenerbahçeli taraftarlardan özür diledi.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 07:18
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Aboubakar'dan Fenerbahçe açıklaması

Aboubakar özür diledi
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Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 4-2 yendiği maçla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Aboubakar, şunları söyledi:

“Maçtan önce kafamda maçı yaşıyordum. Buraya kazanmak için geldiğimizi söylemiştim. Bu yüzden çok koştum. Hepimiz çok koştuk. Biz Beşiktaş’ı hak ettiği yer olan zirveye taşımak için buradayız. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.

10 kişi kaldığınız zaman daha çok koşmalısınız, yardımlaşmalısınız. Sahada müthiş bir ruh, müthiş bir karakter gösterdik. 10 kişi ancak savaşarak kazanabilirsiniz.

Futbolda bazı şeyler olabilir. Maç içinde olanlardan ötürü Fenerbahçe taraftarından özür diliyorum.” 

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